В НАТО заявили об отсутствии «тайного» во взаимодействии с Украиной

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Во взаимодействии НАТО и Украины нет ничего тайного, сотрудничество охватывает исключительно военную реформу в стране. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил председатель Военного комитета альянса, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

«Партнёрство альянса с Украиной очень серьёзно. Мы стимулируем оборонную реформу на Украине. И когда я приглашаю главу Генштаба Вооружённых сил Украины на заседания Военного комитета НАТО, который возглавляю, то темой является военная реформа», — сказал он.

По его словам, нет «ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной».

При этом он отметил, что вопросы поставки оружия и военной техники Киеву, а также подготовки личного состава украинской армии решаются на двусторонней основе, а не в рамках НАТО.

Ранее на Украине сообщили, что обратились к НАТО с просьбой перейти на «новый уровень сотрудничества» и предоставить ей статус участника партнёрства расширенных возможностей. 

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