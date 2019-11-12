Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине

Короткая ссылка
Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Соловьёва.
Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, — этим гражданам в голову не приходит», — написал Соловьёв.

Также он заявил, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который подал заявление в отношении Соловьёва, «так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью».

Ранее украинский депутат Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении Соловьёва уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны.

Гончаренко опубликовал фотографию с ответом СБУ на его обращение о «совершении уголовного правонарушения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить