Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине

Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Соловьёва.

«Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, — этим гражданам в голову не приходит», — написал Соловьёв.

Также он заявил, что депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который подал заявление в отношении Соловьёва, «так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью».

Ранее украинский депутат Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении Соловьёва уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны.

Гончаренко опубликовал фотографию с ответом СБУ на его обращение о «совершении уголовного правонарушения».