На Украине заявили о возбуждении дела против Соловьёва

На Украине сообщили, что в отношении российского журналиста Владимира Соловьёва возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и безопасность страны.

Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Facebook.

«Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2-го управления с дислокацией в Мариуполе и 3-го управления в Северодонецке», — написал Гончаренко.

Он опубликовал фотографию с ответом Службы безопасности Украины на его обращение о «совершении уголовного правонарушения».

Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по факту драки депутатов Рады Олега Ляшко и Андрея Геруса.