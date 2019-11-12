На Украине заявили о возбуждении дела против Соловьёва
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Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Facebook.
«Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами 2-го управления с дислокацией в Мариуполе и 3-го управления в Северодонецке», — написал Гончаренко.
Он опубликовал фотографию с ответом Службы безопасности Украины на его обращение о «совершении уголовного правонарушения».
Ранее украинская полиция возбудила уголовное дело по факту драки депутатов Рады Олега Ляшко и Андрея Геруса.