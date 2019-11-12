Эксперт оценил заявление вице-премьера Украины о «войне с Россией»

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе радио «Sputnik» прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о том, что «война с Россией» закончится после возврата Крыма.
Эксперт оценил заявление вице-премьера Украины о «войне с Россией»
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Эксперт отметил, что новые политические элиты в Киеве не настроены на диалог, и даже тотальная смена власти существенно не изменила ситуацию.

«Президент Владимир Зеленский пришёл к власти именно на ожиданиях мира, именно это было основным наказом избирателей и главным требованием к новому президенту. Несмотря на это, украинская политическая элита по-прежнему заявляет о якобы имеющей место войне с Россией, по-прежнему заявляет о необходимости передачи Крыма Украине. К сожалению, эта политика, по всей вероятности, будет продолжена и в будущем», — отметил Шаповалов.

По его мнению, это говорит о слабости позиции Киева.

Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко о решении Киева отказаться от закупок электроэнергии у России.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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