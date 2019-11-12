Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что визит в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова был продуктивным.

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван», — написал он в Twitter.

По его словам, были «детальные обсуждения и конкретные договорённости по широкому кругу вопросов».

«Продолжаем динамично работать над укреплением нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные», — добавил он.

Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея #Лавров’а в #Ереван. Детальные обсуждения и конкретные договоренности по широкому кругу вопросов.Продолжаем динамично работать на укрепление нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные. pic.twitter.com/2NDOIwKRpu — Zohrab Mnatsakanyan (@ZMnatsakanyan) 11 Νοεμβρίου 2019

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией после смены власти в республике получили новую динамику.