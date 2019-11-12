Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным

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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что визит в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова был продуктивным.
Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
  • © РИА Новости

«Очень рад констатировать продуктивный визит моего коллеги Сергея Лаврова в Ереван», — написал он в Twitter.

По его словам, были «детальные обсуждения и конкретные договорённости по широкому кругу вопросов».

«Продолжаем динамично работать над укреплением нашего взаимодействия и сотрудничества. Основы нашей дружбы очень прочные», — добавил он.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией после смены власти в республике получили новую динамику.

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