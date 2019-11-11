Пашинян заявил о новой динамике отношений с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения с Россией после смены власти в республике получили новую динамику.
Пашинян заявил о новой динамике отношений с Россией
  • Reuters

«В Армении произошли изменения, и за этот период отношения наших стран получили новую динамику. С момента моего избрания премьером в наших отношениях есть новая динамика», — приводит Интерфакс его слова.

Пашинян отметил, что в 2020 году состоится его официальный визит в Россию, а после — официальный визит российского лидера Владимира Путина в Армению.

Он добавил, что отношения России и Армении эффективно развиваются.

В октябре Путин по телефону обсудил с Пашиняном вопросы по развитию тем заседания Совета глав государств СНГ.

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