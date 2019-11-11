Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к ВЕЭС в Петербурге

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к ВЕЭС в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Назарбаева.

Отмечается, что стороны обсудили ход подготовки предстоящего заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что они также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Владимиру Путину юбилейное издание романа «Путь Абая» и получил, в свою очередь, набор шахмат. Лидеры обменялись подарками в рамках встречи в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

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