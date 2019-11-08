Токаев и Путин обменялись подарками
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- РИА Новости
«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева», — написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали на своей странице в Facebook.
По его словам, форум отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера, переговоры проходили в конструктивном ключе, лидеры нашли взаимопонимание по всем вынесенным на повестку вопросам.
«Знаком особого внимания стало личное участие Путина в проводах Токаева в аэропорту Омска», — подчеркнул он.
Ранее Токаев рассказал, что Омск произвёл на него самое приятное впечатление, и отметил, что успел ознакомиться с некоторыми местными телевизионными передачами.