Токаев и Путин обменялись подарками

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил российскому лидеру Владимиру Путину юбилейное издание романа «Путь Абая» и получил в свою очередь набор шахмат. Лидеры обменялись подарками в рамках встречи в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева», — написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали на своей странице в Facebook.

По его словам, форум отличала деловая и в то же время дружественная атмосфера, переговоры проходили в конструктивном ключе, лидеры нашли взаимопонимание по всем вынесенным на повестку вопросам.

«Знаком особого внимания стало личное участие Путина в проводах Токаева в аэропорту Омска», — подчеркнул он.

Ранее Токаев рассказал, что Омск произвёл на него самое приятное впечатление, и отметил, что успел ознакомиться с некоторыми местными телевизионными передачами.