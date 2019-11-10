Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте Мазура

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Пресс-секретарь окружного суда в польском Люблине Барбара Марковская сообщила, что суд не будет рассматривать дело об аресте задержанного пограничниками Польши по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура.
Польская прокуратура отозвала ходатайство об аресте Мазура
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«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Она отметила, что причину этого решения следует выяснять в прокуратуре.

Марковская сообщала, что в суд поступали документы на рассмотрение вопроса о временном аресте Мазура на семь суток. Планировалось, что заседание состоится в воскресенье, 10 ноября. Однако, позднее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что суд не состоится, а Мазур передан украинскому консулу.

Денисова отметила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве Украины.

О задержании Мазура польскими пограничниками стало известно 9 ноября, в субботу. По данным СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чечни в 1994—1995 годах. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.

Подробности — в материале RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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