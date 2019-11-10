Польша передала Мазура украинскому консульству
- @denisovaombudsman
- globallookpress.com
«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится! Сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки генерального консула Украины в Люблине», — написала Денисова в Facebook.
Она отметила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве Украины.
По её словам, украинские власти будут добавиться возвращения Мазура домой, «чтобы он не стал заложником политической мести России».
В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.
Подробности — в материале RT.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).