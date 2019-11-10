Польша передала Мазура украинскому консульству

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что задержанный в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур на время рассмотрения дела об экстрадиции передан на поруки консулу Украины.

«Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится! Сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки генерального консула Украины в Люблине», — написала Денисова в Facebook.

Она отметила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в генеральном консульстве Украины.

По её словам, украинские власти будут добавиться возвращения Мазура домой, «чтобы он не стал заложником политической мести России».

В субботу, 9 ноября, стало известно о задержании в Польше по запросу России зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура. По информации СК России, он воевал на стороне незаконных вооружённых формирований против федеральных сил России на территории Чеченской Республики в 1994—1995 годах. Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию Мазура.

Подробности — в материале RT.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).