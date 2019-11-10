Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии

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Недавно избранный на пост главы партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал три приоритетные задачи работы политического объединения.
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
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«Партия должна заниматься конкретными вещами по трём направлениям, которые я и хочу предложить. Первое — это качественное изменение политики на местном уровне, второе — это качественно новый подход к партийному строительству и третье — превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране и подготовки новой политической элиты для Украины», — приводит его слова Hromadske.

По словам Корниенко, «партия нового типа» должна стать социальным лифтом, который «будет продвигать национальную политическую сцену неравнодушных людей».

Ранее стало известно, что Корниенко единогласным решением был избран главой партии «Слуга народа».

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