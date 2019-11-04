Правительство Украины открыло новый конкурс на ряд госдолжностей
Как передаёт 112 Украина со ссылкой на Telegram-канал политика, конкурсы объявлены на вакансии госсекретаря Минэкоэнерго и Министерства развития общин и территорий, а также глав Государственного космического агентства и Госэкоинспекции и заместителей главы Государственной фискальной службы.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук объявил о проведении открытых конкурсов на посты глав семи ведомств в новом правительстве.
Речь шла, в частности, о Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбе экспортного контроля, Госагентстве лесных ресурсов, Украинского института национальной памяти, Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести, Госагентстве инфраструктурных проектов, а также Министерстве культуры, молодёжи и спорта Украины.