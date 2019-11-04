Правительство Украины открыло новый конкурс на ряд госдолжностей

Правительство Украины открывает новый конкурс на замещение ряда государственных должностей, сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Как передаёт 112 Украина со ссылкой на Telegram-канал политика, конкурсы объявлены на вакансии госсекретаря Минэкоэнерго и Министерства развития общин и территорий, а также глав Государственного космического агентства и Госэкоинспекции и заместителей главы Государственной фискальной службы.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук объявил о проведении открытых конкурсов на посты глав семи ведомств в новом правительстве.

Речь шла, в частности, о Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбе экспортного контроля, Госагентстве лесных ресурсов, Украинского института национальной памяти, Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести, Госагентстве инфраструктурных проектов, а также Министерстве культуры, молодёжи и спорта Украины.