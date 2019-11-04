Правительство Украины открыло новый конкурс на ряд госдолжностей

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Правительство Украины открывает новый конкурс на замещение ряда государственных должностей, сообщил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Как передаёт 112 Украина со ссылкой на Telegram-канал политика, конкурсы объявлены на вакансии госсекретаря Минэкоэнерго и Министерства развития общин и территорий, а также глав Государственного космического агентства и Госэкоинспекции и заместителей главы Государственной фискальной службы.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук объявил о проведении открытых конкурсов на посты глав семи ведомств в новом правительстве.

Речь шла, в частности, о Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбе экспортного контроля, Госагентстве лесных ресурсов, Украинского института национальной памяти, Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести, Госагентстве инфраструктурных проектов, а также Министерстве культуры, молодёжи и спорта Украины.

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