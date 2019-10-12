На Украине открыли конкурс на должности госслужащих в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о проведении открытых конкурсов на должности глав семи ведомств в новом правительстве.

«Наше правительство поставило амбициозные цели!.. А для достижения целей нам нужна мощная команда», — написал глава украинского кабмина на своей странице в Facebook.

В частности, открыты вакансии на должности глав Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Госслужбы экспортного контроля, Госагентства лесных ресурсов, Украинского института национальной памяти, Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести, Госагентства инфраструктурных проектов, а также госсекретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Приём заявок будет открыт до 15 октября.

В августе команда украинского президента Владимира Зеленского объявила конкурс на посты глав семи районных администраций.