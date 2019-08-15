Команда Зеленского объявила конкурс на посты глав семи администраций

Команда лидера Украины Владимира Зеленского объявила конкурс на посты глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях.

Об этом сообщается в онлайн-проекте команды Зеленского LIFT.

«Новые вакансии в LIFT!.. страна сама себя не построит, и мы снова начинаем открытый конкурс на должности глав РГА... в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях», — приводит Интерфакс-Украина заявление.

В объявлении отмечается, что команда Зеленского рассмотрит на данные должности «умных и целеустремлённых руководителей».

В конце мая партия Зеленского «Слуга народа» открыла конкурс для кандидатов в депутаты Верховной рады от политсилы по мажоритарным округам.