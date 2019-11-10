В ДНР сообщили об обстреле юга республики со стороны Украины
- РИА Новости
«Сегодня в 13:45 украинские силовики со стороны села Водяного выпустили в направлении села Заиченко десять мин калибра 82 мм и произвели десять выстрелов из АГС», — приводит Донецкое агентство новостей заявление представительства ДНР в СЦКК.
Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
9 ноября в населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.