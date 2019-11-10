В ДНР сообщили об обстреле юга республики со стороны Украины

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Вооружённые силы Украины в воскресенье, 10 ноября, обстреляли из миномётов село Заиченко на юге ДНР.

«Сегодня в 13:45 украинские силовики со стороны села Водяного выпустили в направлении села Заиченко десять мин калибра 82 мм и произвели десять выстрелов из АГС», — приводит Донецкое агентство новостей заявление представительства ДНР в СЦКК.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.

9 ноября в населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.