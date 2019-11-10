В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
- РИА Новости
«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что огонь вёлся из подконтрольного Киеву села Богдановка.
9 ноября в населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.
Согласно графику, этот процесс должен закончиться через трое суток.