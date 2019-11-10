В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
  • РИА Новости

«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства ДНР в СЦКК.

Отмечается, что огонь вёлся из подконтрольного Киеву села Богдановка.

9 ноября в населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ.

Согласно графику, этот процесс должен закончиться через трое суток. 

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