В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.

РИА Новости

«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства ДНР в СЦКК. Отмечается, что огонь вёлся из подконтрольного Киеву села Богдановка. 9 ноября в населённом пункте Петровское стартовало разведение сил ВСУ и самопровозглашённой Донецкой народной республики, что подтвердили представители обеих конфликтующих сторон, а также ОБСЕ. Согласно графику, этот процесс должен закончиться через трое суток.