Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства». По его мнению, язык никогда не должен становиться причиной раздора, его призвание — объединять людей.
Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства
  • © president.gov.ua

«Украинский язык невероятен. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должен стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного — светлого будущего Украины и её граждан», — написал он в Facebook.

По словам Зеленского, украинский язык пытались «запретить, затравить, убить». Но несмотря на это «он выстоял и стал ещё прекраснее».

Ранее Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.

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