НАБУ изъяло документы Минобороны в рамках проверки закупок вооружения

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Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны страны в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

В частности, изучаются обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей, а также ценообразование на данную продукцию.

«Проводится проверка обоснованности закупки в 2015—2019 годах санитарных автомобилей «Богдан-2251» и грузовых автомобилей МАЗ-5316 и МАЗ-6317», — следует из пресс-релиза.

В рамках расследования планируется выяснить причины ежегодного роста цен на эти автомобили на 30%, а также законность оснований для заключения дополнительных соглашений об увеличении их стоимости.

Ожидается, что проверка займёт не менее двух месяцев.

Ранее Госбюро расследований Украины вынесло подозрение пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов для украинской армии.

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