На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
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Об этом, как передаёт телеканал «112 Украина», в ходе брифинга заявил глава ГБР Роман Труба.
По его словам, в 2019 году были закуплены 20 тыс. бронежилетов, из них 7 тыс. оказались бракованными. Труба сообщил, что эти бронежилеты в дождевых условиях простреливаются.
В совершении преступления подозревают начальника ГУ Вооружённых сил Украины, а также ещё четырёх военных чиновников.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил оборонный бюджет Украины на 2020 год.