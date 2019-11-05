На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.

Об этом, как передаёт телеканал «112 Украина», в ходе брифинга заявил глава ГБР Роман Труба.

По его словам, в 2019 году были закуплены 20 тыс. бронежилетов, из них 7 тыс. оказались бракованными. Труба сообщил, что эти бронежилеты в дождевых условиях простреливаются.

В совершении преступления подозревают начальника ГУ Вооружённых сил Украины, а также ещё четырёх военных чиновников.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил оборонный бюджет Украины на 2020 год.