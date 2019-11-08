В МВФ призвали Украину уменьшить роль олигархов в экономике

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Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов в экономике, заявил представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

По его словам, Киеву нужно достичь успеха в ряде структурных реформ.

«Опять же, важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики для достижения макроэкономической стабильности», — цитирует Райса пресс-служба МВФ.

Он также подчеркнул, что переговоры по новой программе сотрудничества продолжаются.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что Киев продолжает вести переговоры с фондом относительно новой программы.

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