На Украине рассказали о ходе переговоров с МВФ

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Киев продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы сотрудничества, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
На Украине рассказали о ходе переговоров с МВФ
  • Reuters

«Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс», — цитирует главу правительства «Укринформ».

По его словам, сообщения о заморозке программы до взыскания средств с бывших акционеров «ПриватБанка» — «слухи, которым не надо верить».

Как отметил Гончарук, процесс по взысканию продолжается.

Ранее он выразил надежду, что новую программу удастся согласовать во время визита миссии МВФ в Киев в начале ноября.

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