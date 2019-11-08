Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что работу шахты в Макеевке остановили в связи с подземными толчками неизвестного происхождения.
Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков
  • РИА Новости

«Мы все взволнованы ситуацией с подземными толчками неизвестного происхождения, которые всё чаще ощущают жители посёлка Объединённый Советского района города Макеевки. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан, а также допустить неконтролируемое развитие процесса», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.

Отмечается, что «экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления», поэтому Пушилин приказал остановить работу шахты «Калиновская-Восточная».

Главе МЧС ДНР поручено провести тщательное сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.

В сентябре сообщалось, что на территории шахты имени Скочинского в Донецке произошёл взрыв, погиб рабочий.

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