Работу шахты в ДНР остановили из-за загадочных подземных толчков
- РИА Новости
«Мы все взволнованы ситуацией с подземными толчками неизвестного происхождения, которые всё чаще ощущают жители посёлка Объединённый Советского района города Макеевки. Нельзя подвергать риску жизнь и здоровье наших граждан, а также допустить неконтролируемое развитие процесса», — приводит Донецкое агентство новостей его слова.
Отмечается, что «экспертам пока не удалось установить природу наблюдаемого явления», поэтому Пушилин приказал остановить работу шахты «Калиновская-Восточная».
Главе МЧС ДНР поручено провести тщательное сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков.
В сентябре сообщалось, что на территории шахты имени Скочинского в Донецке произошёл взрыв, погиб рабочий.