В ДНР на шахте произошёл взрыв

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На территории шахты имени Скочинского в Донецке произошёл взрыв, погиб рабочий.
В ДНР на шахте произошёл взрыв
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу министерства угля и энергетики самопровозглашённой ДНР.

«Сегодня около 09:30 произошёл взрыв на территории шахты имени Скочинского. Взрыв произошёл на поверхности — на пустыре, который не задействован в производстве. Погиб один человек — сотрудник шахты», — отметили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники силовых структур и спасатели. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские военнослужащие обстреляли окраины Горловки из миномётов.

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