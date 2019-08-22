В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.
По его словам, удар был нанесён по окраинам посёлка шахты имени Гагарина в Горловке в 18:50 мск.
«В течение 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибра 120 миллиметров», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что обстрел привёл к тому, что два жилых дома загорелись.
Ранее в ДНР заявили об укреплении пограничных позиций ВСУ.