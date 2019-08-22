В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские военнослужащие обстреляли окраины Горловки из миномётов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

По его словам, удар был нанесён по окраинам посёлка шахты имени Гагарина в Горловке в 18:50 мск.

«В течение 10 минут в мирных кварталах разорвалось девять мин калибра 120 миллиметров», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что обстрел привёл к тому, что два жилых дома загорелись.

Ранее в ДНР заявили об укреплении пограничных позиций ВСУ.