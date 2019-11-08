При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали

В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.

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«В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», — заявил Шаяхметов. Он добавил, что сотрудник кафе скончался от полученных ожогов. Ранее в кафе в Бишкеке взорвались баллоны с газом.