При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали

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В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра экстренной медицины Искендера Шаяхметова.
При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали
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«В настоящий момент известно об одном погибшем и 15 пострадавших», — заявил Шаяхметов.

Он добавил, что сотрудник кафе скончался от полученных ожогов.

Ранее в кафе в Бишкеке взорвались баллоны с газом.

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