В кафе в Бишкеке взорвались баллоны с газом

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Взрывы баллонов с газом привели к пожару на объекте общественного питания, который находится в центре столицы Киргизии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУВД Бишкека.

«В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар», — говорится в сообщении.

Как заявили в МЧС республики, на место инцидента для тушения огня направлены два пожарных расчёта. По данным ведомства, речь идёт о трёх взрывах.

«По предварительным данным, пожар возник после взрывов баллонов с природным газом», — добавил представитель министерства.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар.

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