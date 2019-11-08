В кафе в Бишкеке взорвались баллоны с газом

Взрывы баллонов с газом привели к пожару на объекте общественного питания, который находится в центре столицы Киргизии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУВД Бишкека.

«В одной из точек фастфуда, которая находится на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, прогремел взрыв после чего в ней начался пожар», — говорится в сообщении.

Как заявили в МЧС республики, на место инцидента для тушения огня направлены два пожарных расчёта. По данным ведомства, речь идёт о трёх взрывах.

«По предварительным данным, пожар возник после взрывов баллонов с природным газом», — добавил представитель министерства.

В Бишкеке в здании на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй произошел взрыв pic.twitter.com/Mx9NDiDycb — Bars.media (@Barsmedia1) November 8, 2019

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в кафе произошло три взрыва, после чего начался пожар.