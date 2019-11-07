Зеленский объяснил отсутствие на Украине «быстрых посадок» чиновников

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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему в стране пока не начались массовые «посадки» чиновников и политиков.
Зеленский объяснил отсутствие на Украине «быстрых посадок» чиновников
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«В чём проблема, почему нет быстрых «посадок»? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале.

Он выразил мнение, что при отсутствии должной подготовки все уголовные дела против виновных чиновников и политиков развалятся в судах.

Тем не менее Зеленский пообещал, что «посадки» на Украине начнутся и в случае оправдания чиновников в суде полиция будет открывать в отношении них новые уголовные производства.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил требование украинским обществом «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.

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