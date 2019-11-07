МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс

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МИД Украины направил России ноту протеста в связи с доставкой 7 ноября 90-го конвоя с партией гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
МИД Украины направил ноту протеста России из-за гумпомощи в Донбасс
  • Reuters

«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к России прекратить совершать международно-противоправные деяния против суверенитета нашего государства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее МЧС России направило в Донбасс около 600 тонн гуманитарных грузов, в том числе с детскими продуктовыми наборами.

В конце октября официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Киеву вместо протеста также направить гуманитарную помощь Донбассу.

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