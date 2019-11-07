Лукашевич отметил двойную дискриминацию русского языка на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал двойной дискриминацией планы украинского правительства с 2020 года перевести русскоязычные школы в стране на украинский язык.

Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Лукашевич подчеркнул, что планы Киева по укреплению позиций украинского языка должны учитывать многообразие населения страны.

«Практическим подтверждением двойной дискриминации русского языка служат планы украинского руководства перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения уже в следующем учебном году», — цитирует его РИА Новости.

Российский постпред напомнил, что на Украине запрещены некоторые российские печатные издания и вводятся «языковые квоты» в отношении русского языка на телевидении, в то время как к языкам стран — членов Евросоюза наблюдается более лояльный подход.

«Школы, где преподавание ведётся на языках стран — членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 2023 года», — отметил Лукашевич.

По его словам, Украине следует помнить о негативном опыте стран Прибалтики, который показывает, что за такой короткий срок этнически разнообразному населению страны будет сложно адаптироваться к новым условиям.

4 октября Минобразование Украины анонсировало перевод русскоязычных школ на украинский язык преподавания в 2020 году.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН предупредил, что данное нововведение вызовет очередной раскол и недовольство в украинском обществе.