Полиция рассказала подробности подрыва автомобиля в Киеве

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В киевском управлении Национальной полиции Украины рассказали подробности подрыва автомобиля в Киеве.
Полиция рассказала подробности подрыва автомобиля в Киеве
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«В результате взрыва погиб 43-летний полицейский, осуществлял физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Ещё двое — 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается несколько версий совершения преступления.

«Однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины», — заявили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что на Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes. По предварительной информации, к инциденту может быть причастен мотоциклист.

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