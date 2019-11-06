На Украине назвали убыточными 40% оборонных предприятий страны
- РИА Новости
По его словам, в составе «Укроборонпрома» находятся 137 предприятий, из которых 21 расположено на неподконтрольных Киеву территориях.
«Из тех, что находятся на материковой части, 70 — прибыльные, 46 — убыточные предприятия», — цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что на оборонных предприятиях фиксируются «глубокие проблемы, в основном финансово-управленческого подхода».
По словам Абромавичюса, «Укроборонпром» находится в «тяжелейшем состоянии».
Ранее на Украине закупили некачественные бронежилеты для армии.