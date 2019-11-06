На Украине назвали убыточными 40% оборонных предприятий страны

Глава украинского госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичюс заявил, что почти 40% оборонных предприятий Украины являются убыточными.

По его словам, в составе «Укроборонпрома» находятся 137 предприятий, из которых 21 расположено на неподконтрольных Киеву территориях.

«Из тех, что находятся на материковой части, 70 — прибыльные, 46 — убыточные предприятия», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что на оборонных предприятиях фиксируются «глубокие проблемы, в основном финансово-управленческого подхода».

По словам Абромавичюса, «Укроборонпром» находится в «тяжелейшем состоянии».

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