Эксперт прокомментировал заявление о тарифах на электроэнергию на Украине

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Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка о том, что различные тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса стали «раковой опухолью» экономики Украины.
Эксперт прокомментировал заявление о тарифах на электроэнергию на Украине
  • РИА Новости

«Понятно, что проблема не в этом, а в том, что украинская экономика не в состоянии самостоятельно функционировать в плане обеспечения электроэнергии без взаимодействия с Россией», — сказал Шаповалов.

По его словам, то, что Киев фактически разрывает все оставшиеся связи с Москвой в сфере электроэнергетики, является большим ударом по украинской экономике.

Как считает эксперт, выход из этой ситуации только один — повышать благосостояние граждан, для чего необходимо развивать экономику, создавать новые рабочие места.

«Но на Украине происходит обратный процесс», — добавил Шаповалов.

Ранее Тарасюк заявил, что единственным решением может стать выравнивание цен на электроэнергию для населения и промышленности в долгосрочной или среднесрочной перспективе.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра энергетики Украины Виталия Шубина о невозможности отсоединения от энергосистемы России.

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