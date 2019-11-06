На Украине назвали тарифы на электроэнергию «опухолью» для экономики

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Различные тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса стали «раковой опухолью» экономики Украины, заявил глава Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование», — заявил Тарасюк в эфире телеканала ICTV.

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