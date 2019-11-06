Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
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Указ опубликован на сайте президента.
Отмечается, что совет создан «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».
Ранее министерство иностранных дел России призвало международные структуры жёстче реагировать на все формы давления украинских властей на журналистов.