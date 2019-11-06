Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

Указ опубликован на сайте президента.

Отмечается, что совет создан «в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов».

Ранее министерство иностранных дел России призвало международные структуры жёстче реагировать на все формы давления украинских властей на журналистов.