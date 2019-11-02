МИД России призвал осуждать давление украинских властей на журналистов

Министерство иностранных дел России призвало международные структуры жёстче реагировать на все формы давления украинских властей на журналистов.

Такое заявление МИД опубликовал по случаю Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«Они (работники СМИ. — RT) по-прежнему подвергаются физическому насилию, в том числе регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны Вооружённых сил Украины», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что до сих пор нет прогресса в следствии по убийствам Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.

Как стало известно ранее, Национальный союз журналистов Украины за девять месяцев 2019 года зафиксировал в стране 55 нападений на сотрудников средств массовой информации.