Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане

Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, условные незаконные вооружённые формирования предприняли попытки к проникновению в воинскую часть и захвату контрольно-пропускного пункта и военного госпиталя.

«Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов.

Ранее комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что нападение на пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы совершили боевики группировки «Исламское государство»*. В ходе спецоперации были уничтожены 15 террористов, ещё пятеро задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.