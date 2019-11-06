Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане

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Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений.
Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане
  • © МВД Таджикистана

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, условные незаконные вооружённые формирования предприняли попытки к проникновению в воинскую часть и захвату контрольно-пропускного пункта и военного госпиталя.

«Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов.

Ранее комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что нападение на пограничный пункт «Ишкобод» вблизи узбекской границы совершили боевики группировки «Исламское государство»*. В ходе спецоперации были уничтожены 15 террористов, ещё пятеро задержаны.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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