Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

«Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Среди участников мероприятия — руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов России и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.

Ранее сообщалось, что Токаев приедет в Омск 7 ноября, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.