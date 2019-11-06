Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске
- РИА Новости
«Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.
Среди участников мероприятия — руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов России и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.
Ранее сообщалось, что Токаев приедет в Омск 7 ноября, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.