Токаев намерен встретиться с Путиным в Омске 7 ноября

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приедет в Омск 7 ноября, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

В этот день в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Тема мероприятия — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

В рамках форума стороны намерены подписать ряд документов и осмотреть выставку высоких технологий.

В июне Токаев в интервью телеканалу Euronews заявил, что Россия необходима Казахстану как большая страна, расположенная рядом, «государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН».