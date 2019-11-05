Токаев намерен встретиться с Путиным в Омске 7 ноября
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- РИА Новости
В этот день в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Тема мероприятия — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
В рамках форума стороны намерены подписать ряд документов и осмотреть выставку высоких технологий.
В июне Токаев в интервью телеканалу Euronews заявил, что Россия необходима Казахстану как большая страна, расположенная рядом, «государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН».