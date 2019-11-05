Токаев намерен встретиться с Путиным в Омске 7 ноября

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев приедет в Омск 7 ноября, где планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Токаев намерен встретиться с Путиным в Омске 7 ноября
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В этот день в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Тема мероприятия — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

В рамках форума стороны намерены подписать ряд документов и осмотреть выставку высоких технологий.

В июне Токаев в интервью телеканалу Euronews заявил, что Россия необходима Казахстану как большая страна, расположенная рядом, «государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН».

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