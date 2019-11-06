В Киеве расследуют угрозы соратницы Порошенко в адрес Зеленского

На Украине открыли расследование в отношении депутата от фракции «Европейская солидарность» Софьи Федины в связи с высказанными ею угрозами в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований Украины.

«Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства о возможном совершении уголовных правонарушений...» — заявили в ГБР.

Отмечается, что расследование проводится по статьям «Посягательство на жизнь государственного деятеля» и «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

Дело было возбуждено в связи с высказываниями Федины в прямом эфире о том, что Зеленский якобы может стать жертвой покушения или попасть под обстрел.

Ранее лидер партии «Европейская солидарность», экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос в ГБР.