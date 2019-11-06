Узбекистан изучает ситуацию с атакой на погранзаставу в Таджикистане

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Пограничное ведомство Узбекистана изучает ситуацию вокруг нападения вооружённой группы на погранзаставу «Ишкобод» в соседнем Таджикистане. Об этом сообщил представитель погранвойск службы госбезопасности республики.
Узбекистан изучает ситуацию с атакой на погранзаставу в Таджикистане
  • РИА Новости
  • © Амир Исаев

«Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию», — приводит его слова РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что находятся в контакте с таджикскими коллегами.

Ранее вооружённая группировка из 20 человек атаковала заставу на таджикско-узбекской границе. 15 боевиков были уничтожены, ещё пять схвачены, также в перестрелке погибли два силовика.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Протяжённость границы между двумя странами составляет более 1,3 тыс. км. 

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