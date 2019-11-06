Узбекистан изучает ситуацию с атакой на погранзаставу в Таджикистане
- РИА Новости
- © Амир Исаев
«Мы знаем об инциденте, в настоящее время изучаем ситуацию», — приводит его слова РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что находятся в контакте с таджикскими коллегами.
Ранее вооружённая группировка из 20 человек атаковала заставу на таджикско-узбекской границе. 15 боевиков были уничтожены, ещё пять схвачены, также в перестрелке погибли два силовика.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Протяжённость границы между двумя странами составляет более 1,3 тыс. км.