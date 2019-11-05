В Белоруссии разрабатывают план обороны до 2024 года

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В Министерстве обороны Белоруссии под руководством государственного секретаря Совета безопасности страны Станислава Зася проведено рабочее совещание с руководителями силовых ведомств.
В Белоруссии разрабатывают план обороны до 2024 года
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«Рассмотрены прогноз развития военно-политической и стратегической обстановки, основные вызовы и угрозы военной безопасности на ближайшие пять лет», — приводит БЕЛТА сообщение Госсекретариата Совбеза.

Отмечается, что в настоящее время завершается разработка плана обороны Белоруссии на 2020—2024 годы, который предусматривается вынести на заседание Совета безопасности в ноябре этого года.

Ранее сообщалось, что Белоруссия усилит охрану границы с Литвой.

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