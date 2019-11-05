Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу

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Министерство финансов Белоруссии в 2020 году направит на платежи по внешнему госдолгу $500 млн своих резервов.
Белоруссия потратит $500 млн резервов на платежи по внешнему госдолгу
  • Reuters

«С учётом выпадающих доходов бюджета, связанных с работой нефтегазовой сферы, мы вынуждены направить часть остатков республиканского бюджета, сформированных в валюте, на исполнение платежей по внешнему госдолгу. Планируется направить на эти цели $500 млн резервов Министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов», — приводит РИА Новости слова главы Минфина Белоруссии Максима Ермоловича.

По его словам, это не создаёт рисков ни для золотовалютных резервов, ни для среднесрочной устойчивости бюджета.

В проекте бюджета на 2020 год говорится, что в следующем году погашение госдолга составит 5 млрд 977,3 млн белорусских рублей (около $2,9 млрд).

Ранее Ермолович заявлял, что Белоруссия в 2019 году намерена подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму в $500 млн.

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