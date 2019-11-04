В Армении произошёл пожар около российской авиабазы

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В Ереване произошло возгорание на территории аэропорта Эребуни около российской авиабазы.
В Армении произошёл пожар около российской авиабазы
  • © МЧС Армении

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Пожар на территории аэропорта Эребуни Республики Армения произошёл не в расположении российской авиабазы Южного военного округа», — указывается в заявлении.

Отмечается, что российская авиабаза, дислоцирующаяся на аэродроме Эребуни, работает в штатном режиме.

Как уточняет агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении, к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.

23 сентября на плавучей базе «Пётр Житников» у острова Итуруп произошёл пожар.

30 сентября Росморречфлот завершил ликвидацию пожара на плавбазе.

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