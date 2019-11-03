На границе Польши и Белоруссии нашли снаряды времён Второй мировой войны

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Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил об обнаружении на границе с Польшей боеприпасов времён Второй мировой войны. В связи с этим была остановлена работа по таможенному оформлению автомобилей.
На границе Польши и Белоруссии нашли снаряды времён Второй мировой войны
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«По информации, полученной от польской стороны, с 12:00 в пункте пропуска «Кузница Белостокская» во время проведения земляных работ обнаружены боеприпасы времён Второй мировой войны. В связи с этим до завершения работы сапёрно-пиротехнической группы польской стороной временно приостановлено проведение процедур оформления всех видов транспорта», — приводит БЕЛТА заявление ведомства.

В марте на строительной площадке в Минске нашли авиабомбу советского производства массой 100 кг.

Также «Крыминформ» сообщало, что в Крыму уничтожили четыре авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

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