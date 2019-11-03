В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какого-то доверия», — написал Тимошенко в Facebook.

Ранее журналист Станислав Речинский сообщил, что Андрей Богдан подрался с Иваном Бакановым, в ходе потасовки главе офиса президента якобы выбили зуб.