Глава администрации Зеленского подрался с председателем СБУ

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подрался с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

«В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан», — написал журналист Станислав Речинский в своём Facebook.

Журналист отметил, что конфликт произошёл по причине назначения начальника Главного следственного управления СБУ. 

По его словам, в ходе потасовки Богдану выбили зуб, с тех пор глава администрации президента не выходит на работу.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ). 

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