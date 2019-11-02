Белоруссия предложила регулярные встречи ШОС по ядерной безопасности
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- РИА Новости
«Учитывая актуальность темы, настало время подумать над созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности», — приводит его слова на заседании Совета глав правительств стран ШОС РИА Новости.
По его словам, Минск активно сотрудничает по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях в соответствии с декларацией ШОС.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны СНГ поддержать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.