В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза», Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — написал Коболев в своём Facebook.

Глава компании отметил, что для того чтобы переговоры были успешными необходимо сделать многое: «принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга»

Ранее замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома в ходе брифинга заявил, что Украина готова к прохождению отопительного сезона независимо от того, продолжится ли транзит газа из России через украинскую территорию.

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