Эксперт назвал неадекватным требование выплат за восстановление Донбасса

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

«Это очередное неадекватное заявление члена украинского кабинета министров... Если Киев считает Донбасс своей территорией, в таком случае он должен восстанавливать эту территорию после собственных же обстрелов», — отметил Мезюхо.

Он добавил, что это заявление будет негативно воспринято в республиках Донбасса.

«Этот комментарий не приближает Украину к миру. Вообще Зеленскому пора бы серьёзно переговорить с членами своей команды, которые делают заявления, противоречащие тем обязательствам, которые взял на себя нынешний украинский лидер», — отметил эксперт.

По мнению политолога, это заявление в очередной раз говорит о «разброде и шатаниях в рядах украинской власти».

Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».