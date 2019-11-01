Эксперт назвал неадекватным требование выплат за восстановление Донбасса
- РИА Новости
«Это очередное неадекватное заявление члена украинского кабинета министров... Если Киев считает Донбасс своей территорией, в таком случае он должен восстанавливать эту территорию после собственных же обстрелов», — отметил Мезюхо.
Он добавил, что это заявление будет негативно воспринято в республиках Донбасса.
«Этот комментарий не приближает Украину к миру. Вообще Зеленскому пора бы серьёзно переговорить с членами своей команды, которые делают заявления, противоречащие тем обязательствам, которые взял на себя нынешний украинский лидер», — отметил эксперт.
По мнению политолога, это заявление в очередной раз говорит о «разброде и шатаниях в рядах украинской власти».
Ранее Криклий заявил о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
При этом он считает недопустимым взимание средств с украинцев за восстановление неподконтрольных территорий. По его словам, это «априори невозможно».