Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, в МИД ознакомились с заявлениями представителей НАТО по итогам их визита на Украину. Она отметила, что в альянсе снова предъявляют в адрес Москвы набор ничем не обоснованных претензий и обвинений, в том числе пытаются переиначить внутриукраинский конфликт как конфликт с Россией. 

Спикер МИД отметила, что также в Североатлантическом альянсе игнорируют усилия, которые предпринимаются в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе. 

«Альянс продолжает вести себя деструктивно, работает не на примирение, а на обострение, его шаги способствуют повышению градуса напряжённости, в том числе путём обещаний украинцам того, что «НАТО всегда будет на вашей стороне», — заявила она.

По словам Захаровой, военная поддержка Киева со стороны НАТО также имеет дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию на Украине.

Ранее Столтенберг призвал к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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